МЕЧ вече няма да внася вотове на недоверие заедно с "Величие"

Булфото

ПГ на МЕЧ повече няма да внася вотове на недоверие към правителството заедно с депутатите от "Величие". Това обяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев в кулоарите на парламента:

"Това е сигурно! Ние сме спрели да комуникираме с тях, след като сигналите станаха 20-25, на измамени хора. Забраних на групата! Казах им: "Колеги, тук имаме явно някаква професионална пирамида, спираме, защото те ще нанесат вреда и на нас". Ивелин Михайлов е измамник. Стилияна Бобчева е фалшификатор-престъпник, трябва да си подават оставките и да изчезват от парламента незабавно".

Василев каза, че няма информация кой ще бъде назначен за особен управител на "Лукойл" и че е против тази мярка:

"Нямаме информация кой ще бъде този човек. Не е полезна мярката, откраднаха "Лукойл" по най-бруталния начин", каза лидерът на МЕЧ, цитиран от БНР.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!