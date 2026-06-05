МФ и МС с амбиция: Внасят проектобюджета за 2026 г. до края на юни

Снимка: Булфото

Министерството на финансите и Министерският съвет работят с амбицията проектът на държавния бюджет за 2026 г. да бъде внесен в Народното събрание до края на юни.

Това заяви финансовият министър Гълъб Донев по време на парламентарен дебат, посветен на състоянието на публичните финанси, предава БНР.

Според Донев структурата на българските бюджетни разходи поражда притеснения. По негови данни около 76% от разходите са насочени към заплати, социални плащания и пенсии, докато едва 24% са капиталови и инвестиционни разходи.

Пред дни Гълъб Донев обяви дефицит над 7,4% от БВП, ако не се вземат мерки.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!