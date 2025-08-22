МФ обяви насоките за двойните цени

снимка Пиксабей

Министерството на финансите публикува насоките за двойно обозначаване на цените на стоките и услугите и двойното обращение. Информацията е достъпна на сайта еврото.бг.

Насоките са за прилагане на задължението за двойно обозначаване на цените на стоките и услугите и за заплащане на покупките в брой в евро и левове във връзка с въвеждането на еврото в Република България са изготвени в съответствие с изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ).

Целта е да внесе допълнително яснота по отношение на прилагането на разпоредбите на ЗВЕРБ относно периода на двойно обозначаване на цените на стоките и услугите в левове и евро - от 8 август 2025 г. до 8 август 2026 г., както и периода на двойно обращение, в който двете валути ще бъдат едновременно законно платежно средство - от 1 януари до 31 януари 2026 година.

Насоките са разработени от експертна работна група „Нефинансов сектор“ към Координационния съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната. Те се отнасят за търговците от нефинансовия сектор и не се прилагат от търговците, предоставящи финансови услуги, по отношение на които действат специални правила по ЗВЕРБ.

Общите препоръки при изготвянето на етикетите са за ясно и четливо изписване с еднакъв размер на шрифта на цените в левове и в евро, както и на техните съкращения или отличителни знаци (лв., €, BGN, EUR). Също така трябва да се избягват прекомерни и допълнителни елементи, които водят до объркване на потребителя.

Отправени са и препоръки към търговците как да прилагат правилата за двойно обозначаване при различните условия – напр. стоки, които се предлагат в опаковка, такива в насипно състояние, услуги, предлагани извън търговския обект, и др.

Допълнителна информация, както и визуални разработки по отношение на новите обозначения са също са достъпни на сайта evroto.bg, в секция "Документи", предаде Нова тв.

