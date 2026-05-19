ММФ „Варненско лято“ получи почетния знак на Европейската фестивална асоциация

Международният музикален фестивал „Варненско лято“ беше удостоен с почетния знак на Европейската фестивална асоциация (European Festivals Association – EFA) по повод 100-годишнината на първия фестивал в България – признание за дългогодишния принос на фестивала към музикалната сцена и утвърждаването му като един от най-значимите музикални форуми в Европа.

Отличието беше връчено по време на Годишната среща на артистичните фестивали в Будва, Черна гора, от президента на Европейската фестивална асоциация Ян Бриерс на артистичния директор на фестивала Марио Хосен и на Десислава Георгиева от екипа на дирекция „Култура“ на Община Варна.

В словото си при връчването Ян Бриерс подчерта значението на фестивала като ярък пример за устойчивост, културна памет и европейски дух, а маестро Марио Хосен определи признанието като висока оценка за поколенията творци, организатори и публика, изграждали авторитета на фестивала през изминалия век.

Основан през 1926 г., Международният музикален фестивал „Варненско лято“ е първият музикален фестивал в България и емблема на културния живот на Варна. Фестивалът членува в Европейската фестивална асоциация още от 1987 г., а през годините нееднократно е получавал международно признание, включително отличията EFFE Label и наградата на публиката на асоциацията, съобщи Пресцентър на Община Варна.

