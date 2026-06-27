МО: Четири от американските самолети отпътуваха от летище „Васил Левски”

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Четири от американските самолети на летище „Васил Левски” са отлетели, за останалите предстои поетапно да отпътуват от понеделник. Това съобщиха от Министерството на отбраната.

В края на май Министерският съвет прие решение, с което удължи до 30 юни 2026 г. престоя на територията на страната на до 15 самолета на Военновъздушните сили на САЩ, както и на обслужващия ги личен състав и оборудване.

През изминалата седмица стана ясно, че е имало искане от страна на САЩ за удължаване на срока до 30 юли, но след анализ българските институции са преценили, че удължаването следва да бъде само до края на юни. По време на парламентарен контрол военният министър обясни, че предоставеният едномесечен период има за цел да даде възможност на съюзниците от САЩ да организират следващите си действия и евентуалното преместване на техниката, пише nova.bg.

Преди дни премиерът Румен Радев заяви, че страната ни е в регулярен диалог със САЩ. „Те ще напуснат летище „Васил Левски“ до края на месеца, но САЩ остават наш стратегически съюзник в сигурността и ключов партньор в енергетиката, високите технологии, изкуствения интелект и икономиката. Правителството ще продължи да работи за задълбочаването на сътрудничеството между двете страни“, увери премиерът.

Редактор "Екип на Петел",

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