МО поиска разсрочване на едно от плащанията за вторите изтребители F-16

снимка: МО

Министерството на отбраната поиска разсрочване за 2028 г. на едно от големите плащания по договора за вторите изтребители F-16. Депутатите от ресорната комисия одобриха тази корекция в бюджета за отбрана за догодина.

Разсрочване с 361 милиона евро от плащането на вноската за вторите F-16 за 2026 г. ще иска Министерството на отбраната. Министърът на отбраната Атанас Запрянов каза, че това е нужно, защото:

"Ще срещнем затруднение при изпълнение на инвестиционната програма за модернизация на Българската армия. Причината е значителен недостиг на капиталови разходи по вече сключени договори за доставка в размер на 210 млн. евро и ще предприемем действия и мерки за тяхното редуциране".

Според доклада на отбранителната комисия от 2022 г., през 2026 г. страната ни трябва да плати около 653 милиона евро. Това е преизчислената към днешна дата стойност на 761 милиона долара вноска, на която още през 2022 г. страната се е съгласила. Още тогава разпределенията на плащанията е било предложено от американското правителство, а промяната се допуска "по реда на Закона за международните договори", пише в доклада от 2022 г.

Затова сега министър Запрянов казва, че ще се провеждат "преговори със САЩ за разсрочване на задълженията по договора за втория етап".

Пред комисията министърът не уточни дали крайната дата за последната вноса - 2031 г. ще бъде спазена. Запрянов каза, че догодина са планирани разходи по европейския заем за инвестиции в отбраната до 151 млн. евро. Тази сума е пак по-малка от предвиденото.

Атанас Запрянов каза пред депутатите, че ако страната ни не се възползва от програмата на ЕС до 2030 г., има опасност парите за модернизация да бъдат от бюджета, предаде БНР.

