МО потвърди потъването на кораба при Маслен нос, огледът продължава утре
кадър: Гугъл мапс
Специализиран екип на Военноморските сили (ВМС) извърши днес, 20 февруари, обследване на района на изчезването на риболовен кораб BH 8112 в Черно море. Специалистите от водолазната група потвърдиха потъването на риболовния кораб на около 40 метра дълбочина. Извършеният оглед е частичен поради голямата замътеност на морската вода и подводни течения в района, съобщават от Министерство на отбраната.
По данни на ведомството дейностите по огледа на потъналия кораб ще продължат и утре. Събраната информация ще бъде предадена на компетентните органи.
