МО потвърди потъването на кораба при Маслен нос, огледът продължава утре

20.02.2026 / 17:34 1

кадър: Гугъл мапс

Специализиран екип на Военноморските сили (ВМС) извърши днес, 20 февруари, обследване на района на изчезването на риболовен кораб BH 8112 в Черно море. Специалистите от водолазната група потвърдиха потъването на риболовния кораб на около 40 метра дълбочина. Извършеният оглед е частичен поради голямата замътеност на морската вода и подводни течения в района, съобщават от Министерство на отбраната.

По данни на ведомството дейностите по огледа на потъналия кораб ще продължат и утре. Събраната информация  ще бъде предадена на компетентните органи.

kjk (преди 19 минути)
Рейтинг: 184115 | Одобрение: 19385
Малко репетиции на военните,че им мухлясаха мускулите!!!;):errm::devil:

