МО потвърди потъването на кораба при Маслен нос, огледът продължава утре

кадър: Гугъл мапс

Специализиран екип на Военноморските сили (ВМС) извърши днес, 20 февруари, обследване на района на изчезването на риболовен кораб BH 8112 в Черно море. Специалистите от водолазната група потвърдиха потъването на риболовния кораб на около 40 метра дълбочина. Извършеният оглед е частичен поради голямата замътеност на морската вода и подводни течения в района, съобщават от Министерство на отбраната.

По данни на ведомството дейностите по огледа на потъналия кораб ще продължат и утре. Събраната информация ще бъде предадена на компетентните органи.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!