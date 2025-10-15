МО предупреди: Военна техника тръгва по пътищата на България
снимка: МО
Предстои придвижване на личен състав и военна техника от Сухопътните войски по републиканската пътна мрежа, предупреждават от Министерство на отбраната.
В периода от 16 до 18 октомври 2025 г. ще се извърши предислоциране на личен състав и военна техника на военни формирования от Сухопътните войски по републиканската пътна и железопътна инфраструктура на територията на цялата страна.
Придвижването е свързано с успешното завършване на най-значимото командно-щабно учение за годината на Сухопътните войски - „Балкан 25“.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!