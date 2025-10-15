МО предупреди: Военна техника тръгва по пътищата на България

снимка: МО

Предстои придвижване на личен състав и военна техника от Сухопътните войски по републиканската пътна мрежа, предупреждават от Министерство на отбраната.

В периода от 16 до 18 октомври 2025 г. ще се извърши предислоциране на личен състав и военна техника на военни формирования от Сухопътните войски по републиканската пътна и железопътна инфраструктура на територията на цялата страна.

Придвижването е свързано с успешното завършване на най-значимото командно-щабно учение за годината на Сухопътните войски - „Балкан 25“.

