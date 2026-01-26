МОК: Работим в тясно сътрудничество с екипа на Весела Лечева

Снимка: Булфото

11 дни преди Зимните игри в Милано/Кортина, Международният олимпийски комитет (МОК) работи в тясно сътрудничество с екипа на Весела Лечева.

Това разясниха от МОК в писмо до bTV, като допълниха, че казусът с Българския олимпийски комитет (БОК) продължава да е тема на заседанията на централата.

Международният олимпийски комитет твърдо остава на позицията си, изразена в писмена кореспонденция още през миналата година. В нея централата застава зад новоизбраното ръководство на БОК.

Специално за bTV, от МОК заявиха, че въпросът със съдебната сага след изборното събрание от 19 март 2025 г. е докладван на последните заседания на Изпълнителния борд.

"МОК продължава да следи текущите съдебни производства, надявайки се скоро да бъде постигнато окончателно решение в единствен интерес на Олимпийското движение и спортистите в България."

Въпреки че всички плащания към сметките на Българския олимпийски комитет са замразени, от Международната централа увериха, че не очакват проблеми, свързани с организацията по българското участие на игрите.

"Признатият от МОК комитет, воден от председателя Весела Лечева, работи в тясно сътрудничество с МОК и всички заинтересовани страни в рамките на Олимпийското движение, за да подготви делегацията на БОК за предстоящите Зимни олимпийски игри Милано/Кортина"

Най-големият зимен спортен форум започва на 6 февруари, като ще бъде открит с бляскава церемония на ст. Джузепе Меаца в Милано.

