МОК отличи Иля Малинин" за честна игра“ след Олимпиадата в Милано

кадър: youtube

Американският фигурист Иля Малинин получи наградата на международния олимпийски комитет (МОК) "За честна игра“ след Олимпиадата в Милано и Кортина.



"Богът на четворните скокове“, както е известен американецът, остана на 8-о място в индивидуалната надпревара при мъжете, а сензационно олимипйски шампион стана Михаил Шайдоров от Казахстан.



Коментирайки наградата, 21-годишният Малинин каза, че искрено е поздравил победителя,, без да мисли за резултата.



"Трогнат съм от тази награда, още повече, отчитайки, невелоятното наследство от Еудженио Монти в Италия – каза Малинин. – Поздравих Михаил не заради резултата,, а заради общия ни път, който сме изминали като спортисти. Това, че феновете по целия свят са имали шанса да съпреживеят с нас този момент значи за мен много повече, от който и да е медал“.



Италианският бобслеист Еудженио Монти на Игрите в Инсбрук през 1964 година става първият спортист, който получава наградата на МОК "За честна игра“. Тя се присъжда на спортисти за проявено благородство и честно отношение към съперника, допълва Фокус.



Двукратният световен шампион Малинин спечели в Милано злато с тима на Съединените щати в отборната надпревара.



Той е първият фигурист в света, изпълнил на международно състезание четворен аксел, което е най-сложният и високо оценяван скок в системата на ISU.

