МОК вдигна временно забраната за руски атлети, могат да участват на Игрите в Лос Анджелис 2028

Пиксабей

Руските спортисти могат да се завърнат на Олимпиадата в Лос Анджелис през 2028 година, след като Международният олимпийски комитет (МОК) обяви, че временно ще вдигне забраната на Руския олимпийски комитет (РОК).

Това е значителна стъпка в реинтеграцията на руски атлети и ще сложи край на ефективна забрана, която е в сила от март 2023-а насам, след руската инвазия в Украйна.

По време на наказанието руският флаг и химн отсъстват от олимпийски състезания и само определен брой руснаци получават разрешение да участват като неутрални атлети.

МОК обясни решението си с това, че е останал удовлетворен, че РОК не оперира в четирите спорни територии, които Русия се опитва да анексира. От Международния олимпийски комитет добавиха, че продължават да подкрепят Украйна и са твърдо против конфликта, предаде БГНЕС.

"Дадохме ясно да се разбере, че искаме да гарантираме, че всички спортисти имат възможността да участват на Олимпийски игри и не трябва да бъдат отговорни за действията на правителството си. За това говори и решението ни", коментира президентът на МОК Кърсти Ковънтри, потвърждавайки, че МОК няма да провежда събития в Русия или да кани техни правителствени лица на състезанията си.

"Завръщането на страната ни в олимпийското семейство е зелена светлина за това международните федерации да възвърнат правата на нашите атлети", каза руският спортен министър Михаил Дегтярев.

Редактор "Екип на Петел",

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