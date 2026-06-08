МОН: Само за два дни по сметките на държавните училища са преведени над 1 милион евро

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За последните два работни дни (5 и 8 юни) по сметките на държавните училища са преведени над 1 000 000 евро. Създадена е организация в Министерството на образованието и науката (МОН), така че всеки допълнителен разход, който имат тези образователни институции, се заявява и обезпечава своевременно. Това съобщи пресцентърът на МОН.

От образователното министерство припомнят, че предвид ситуацията с държавния бюджет се въведе временна мярка, която обхваща и държавните училища. Тя засяга около 250 държавни образователни институции, което е около 10 процента от всички училища в системата.

Мярката се отнася до налични към момента неизползвани лимити в Системата за електронни бюджетни плащания и е част от общия механизъм за управление на публичните средства в условията на все още неприет държавен бюджет. Месечните лимити продължат да се превеждат ежемесечно към образователните институции, както и досега, отбелязва БТА. По този начин държавата гарантира, че няма да остане месец без финансово обезпечение.

В условията на този режим няма да останат и необезпечени належащи плащания или такива по предвидени ремонти. При необходимост от допълнителни средства, извън издръжката им за конкретния месец, училищата заявяват към МОН допълнително финансово обезпечаване на поети вече задължения по проекти, програми, договори и ремонтни дейности.

Министерството на образованието и науката ще направи всичко възможно, за да гарантира нормалното функциониране на училищата и те да бъдат финансово обезпечени и подкрепени. След приемането на държавния бюджет мярката ще бъде преустановена, уверяват от образователното министерство.

„Синдикатът „Образование“ към КТ „Подкрепа“ обобщи стачната готовност на учителите и работещите в системата на средното образование по отношение на очакванията към бюджета за 2026 г., който правителството на Република България готви на тъмно“, се казва в съобщение от синдиката с председател д-р Юлиян Петров, което беше публикувано по-рано днес. В него се отбелязва, че синдикатът настоява за среща и преговори относно политиката по доходите в системата на средното образование. Средствата за образование за 2025 г. са в размер на 4,9 процента от БВП. Категорично ще отстояваме необходимостта от честен и професионален диалог по въпросите на финансирането на образованието със следните предложения: синдикат „Образование“ апелира към финансовия министър Гълъб Донев незабавно да възстанови средствата на българските училища; да се запази процентът от БВП за образование от 2025 г.; спазване на програмата на „Прогресивна България“ и на националния КТД за ръст на възнагражденията на работещите в българското образование; стратегия за достигане на 6 процента от БВП за образование.

Бившият министър на образованието и науката Красимир Вълчев и депутат от ГЕРБ-СДС пише в профила си във Фейсбук, че „нулирането на сметките на държавните училища е прибързана и прекомерна мярка за преодоляване на ликвидните проблеми, пред които е изправена държавната хазна“. „Разбирам мотивите на Министерството на финансите (няма годишен закон за бюджета и лимит за поемане на дълг), но не смятам, че този месец ситуацията е толкова драматична, че да се стига до изземване на средствата и на училищата. И това смятам, че прави МФ в случая - презастрахова се, като създава риск за нормалното изпълнение на редица училищни дейности - всички национални програми и европейски проекти, дейности по интереси, хранене, транспорт на учениците, стипендии. В стотици училища се изпълняват проекти за ремонт и строеж на физкултурни салони, спортни площадки и класни стаи, които ще се отложат. Училищата ще плащат санкции и неустойки за забава, които бюджетът няма да им възстанови. Създава се и неравнопоставеност между държавни и общински училища“, отбелязва Красимир Вълчев.

Редактор "Екип на Петел",

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