МОН не предвижда удължаване на междусрочната ваканция

Булфото

Министерството на образованието и науката не предвижда удължаване на междусрочната ваканция за учениците, която е от 31 януари до 2 февруари, включително, въпреки нарастващата заболеваемост сред децата.

Това каза в Ловеч просветният министър в оставка Красимир Вълчев.

"Винаги в края на януари имаме един пик. Не е малка заболеваемостта, но не е толкова голяма. 3 на фона на 28 области не е толкова много. Сега може би решаващи ще са данните от тези дни. Не предвиждаме удължаване на така наречената "междусрочна ваканция" за всички ученици, така че засега си остава графикът на учебното време, което имаме, и решенията ще се вземат област по област", предават от БНР.

В момента в грипна ваканция и на онлайн обучение са учениците от три области в страната.

Министър Вълчев е на посещение в три ловешки училища. Там той се среща с директори, учители и ученици и обсъжда въпроси и инициативи, свързани с образователния процес, подобряване на условията в училищата и качеството на образованието.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!