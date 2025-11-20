реклама

МОН организира дискусия за ограничаване на социалните мрежи за деца

20.11.2025 / 07:50 1

Пиксабей

Министерството на образованието и науката организира национална кръгла маса на тема: „Необходими ли са ограничения за достъпа на деца до социалните мрежи?“. 

Инициативата е съвместна с Комисията по образованието и науката, Комисията по демографската политика, децата и семейството, Комисията по здравеопазването и Комисията по труда и социалната политика на Народното събрание. 

Събитието ще се проведе на 20 ноември от 14:00 часа в Националния археологически институт с музей при БАН (ул. „Съборна“ № 2, гр. София), предаде БГНЕС. 

Целта на кръглата маса е да се проведе открит и експертен обществен разговор за въздействието на социалните мрежи върху децата и учениците – техните навици, общуване, образование и безопасност в дигиталната среда, както и за възможните подходи за регулиране.

Цялата дискусия ще се излъчва пряко онлайн на сайта на Министерството на образованието и науката. 

Желаещите да се включат в дискусията следва да се регистрират предварително, като местата са ограничени: https://forms.office.com/e/QjNHbHvNAp.

 

0
0
MrBean (преди 28 минути)
Рейтинг: 198574 | Одобрение: -1716
МОН дасе закрие незабавно! Също и 99% от министерствата.Някой може ли да ми посочи полезно министерство?

