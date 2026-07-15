МОН организира среща между ръководството и студентите на НАТФИЗ

снимка: МОН

Министерството на образованието и науката (МОН) и Националното представителство на студентските съвети (НПСС) организират днес, 15 юли, среща за обсъждане на проблемите, довели до напрежението между ръководството на Националната академия за театрално и филмово изкуство (НАТФИЗ) „Кръстьо Сарафов“ и протестиращите студенти.

Срещата ще започне в 11:00 часа в конферентната зала „8 декември“ в сградата на Националния студентски дом. От МОН съобщават, че официални покани са изпратени както до ръководството на НАТФИЗ, така и до представители на студентите, предаде "Дарик".

МОН: Ще съдействаме в рамките на закона и академичната автономия

Инициативата идва ден след срещата на министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев с част от протестиращите студенти и преподаватели от Академията, в която участва и заместник-министърът проф. Сеня Терзиева.

По време на разговора министърът заяви, че МОН ще използва всички законови възможности, за да съдейства за разрешаването на конфликта, но при стриктно спазване на академичната автономия на висшите училища.

Проф. Вълчев подчерта, че подкрепя правото на студентите да поставят своите искания и да изразяват гражданската си позиция. По думите му министерството е готово да окаже експертна и правна помощ, ако това е необходимо за намирането на устойчиво решение.

От ведомството поставиха и въпроса за създаването на академичен омбудсман в НАТФИЗ – практика, която вече съществува в редица университети. Според МОН подобна фигура би могла да подпомага диалога между студентите, преподавателите и ръководството и да укрепи механизмите за защита на академичната общност.

Протестите продължават

Студентите от НАТФИЗ протестират от началото на юли с искане за оставката на ректора проф. Мирослав Дачев.

На 13 юли те отново излязоха на протест, който премина с шествие до Министерството на образованието и науката и Министерството на културата. Същия ден министърът на културата Евтим Милошев се срещна с протестиращите студенти и техния преподавател Нина Алтъпармакова, като заяви готовност да бъде медиатор за възстановяване на диалога и нормалната комуникация в Академията.

По-рано, на 4 юли, заместник-ректорът на НАТФИЗ проф. Пенко Господинов изрази надежда напрежението да бъде преодоляно, като заяви, че „перспективите ни са да продължим заедно, за да няма такива напрежения“.

Какви са исканията на студентите

Недоволството започна след протест на 3 юли пред сградата на Академията на ул. „Г. С. Раковски“ 108. Исканията на студентите бяха изложени в писмо, подписано от над 140 души и адресирано до министър-председателя, народните представители, ректорите на висшите училища и медиите.

В него студентите поставят въпроси, свързани с институционалното управление на НАТФИЗ, условията за свободен академичен диалог, прозрачността на административните решения и защитата на студентските права.

Сред основните им притеснения са рискът за участието на НАТФИЗ в европейския университет FilmEU, твърдения за натиск върху преподаватели с критични позиции, ограничаване на свободното изразяване по време на протестите, липса на прозрачност относно начисляваните сметки за електроенергия в общежитието, както и предполагаема намеса в учебния процес.

Редактор "Екип на Петел",

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