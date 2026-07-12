МОН предлага нови правила при определяне на студентските такси

Снимка Фейсбук

Министерството на образованието и науката (МОН) предлага промени в правилата за определяне на таксите за студентите, с които да се ограничи поскъпването на платеното обучение и да се даде повече свобода на университетите при определянето на някои от таксите.

Проектът вече е публикуван за обществено обсъждане, информира Нова тв.

Едно от основните предложения е минималният праг за таксите при платено обучение да бъде намален от 60% на 50% от средствата за издръжка на обучението. Според представители на висшите училища сегашната формула затруднява университетите да определят конкурентни цени.

„Таксите, които се определят в България по формула, пречат на университетите свободно да ценообразуват“, коментира председателят на Съвета на ректорите проф. д-р Миглена Темелкова, пише novini.bg.

От Софийския университет посочват, че именно действащата методика е причината за настоящите размери на таксите. „Заради това и нашите такси са така изчислени“, обясни заместник-ректорът по учебната дейност проф. д-р Мадлен Данова.

Друга ключова промяна предвижда таксата за целия период на обучение в платена форма да не може да нарасне с повече от 20% спрямо първата година. Така, ако студент започне обучението си с годишна такса от 1000 евро, до дипломирането си тя няма да може да надхвърли 1200 евро годишно. Предлага се новите правила да важат и за студентите, приети през учебната 2025/2026 година. Проектът предвижда още университетите сами да определят таксите за кандидатстване, а държавни стипендии да получават само студентите и докторантите в редовна форма на обучение.

Темата за размера на таксите остава чувствителна за студентите.

Общественото обсъждане на проекта продължава до 15 юли.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!