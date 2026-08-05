МОН публикува четвъртото класиране за прием в 8. клас

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МОН публикува четвърто класиране за прием в 8. клас. Ученици и родители могат да направят справка в системата: https://infopriem.mon.bg/ с входящ номер и идентификационен код.

Записването на класираните ученици ще е в периода 6-7 август.

Припомняме, че седмокласниците и техните родители могат да проверят разпределението си в Единната информационна система за изпити и прием с входящ номер и идентификационен код.

Учениците, които са класирани на този етап, трябва да се запишат в съответното училище с оригиналното си свидетелство за завършено основно образование. Записването се извършва в рамките на регламентирания двудневен срок в приелото ги училище. След приключването на процедурата директорите на училищата с останали незаети бройки ще обявят свободните си места за петия, последен етап на приема, който се организира пряко от самите учебни заведения, предаде Радио Варна.

През настоящата кампания общият брой на учениците, завършили 7. клас и участващи в приема след националното външно оценяване (НВО), е близо 56 000 в цялата страна. Най-голям брой кандидат-гимназисти са концентрирани в столицата София-град - над 10 000 ученици, следвана от Пловдив, Варна и Бургас.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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