МОН публикува първото класиране за приема в осми клас
Снимка Пиксабей
Министерството на образованието и науката публикува първото класиране за прием в 8. клас. Ученици и родители могат да направят справка в системата: https://infopriem.mon.bg/ с входящ номер и идентификационен код.
Записването или подаването на заявление за участие във втори етап ще е в периода 15-17 юли 2026 г., пише novini.bg.
Второто класиране ще бъде обявено на 21 юли.
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