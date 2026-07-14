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МОН публикува първото класиране за приема в осми клас

14.07.2026 / 12:46 0

Снимка Пиксабей

Министерството на образованието и науката публикува първото класиране за прием в 8. клас. Ученици и родители могат да направят справка в системата: https://infopriem.mon.bg/ с входящ номер и идентификационен код.

Записването или подаването на заявление за участие във втори етап ще е в периода 15-17 юли 2026 г., пише novini.bg.

Второто класиране ще бъде обявено на 21 юли.

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