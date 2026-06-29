МОН публикува резултатите от матурите в 7. и 10. клас

МОН

Министерството на образованието и науката публикува резултатите от националното външно оценяване в края на 7. и 10. клас. Учениците и техните родители могат да направят справка в системата https://infopriem.mon.bg/

Проверката става с входящ номер и идентификационен код.

В тридневен срок от обявяването на резултатите учениците могат да се запознаят с оценената изпитна работа при условия и по ред, които са публикувани на сайта на съответното регионалното управление на образованието.

Редактор "Екип на Петел",

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