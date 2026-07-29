МОН публикува третото класиране за прием в 8. клас
МОН
Министерството на образованието и науката публикува третото класиране за прием в 8. клас
Ученици и родители могат да направят справка в системата: https://infopriem.mon.bg/ с входящ номер и идентификационен код.
Записването на класираните ученици ще е на 30 юли, а на следващия ден – 31 юли, ще бъдат обявени свободните места за четвъртото класиране.
На 3 и 4 август се подават заявления за участие в четвърти етап на класиране.
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