МОН публикува третото класиране за прием в 8. клас

МОН

Министерството на образованието и науката публикува третото класиране за прием в 8. клас

Ученици и родители могат да направят справка в системата: https://infopriem.mon.bg/ с входящ номер и идентификационен код.

Записването на класираните ученици ще е на 30 юли, а на следващия ден – 31 юли, ще бъдат обявени свободните места за четвъртото класиране.

На 3 и 4 август се подават заявления за участие в четвърти етап на класиране.

Редактор "Екип на Петел",

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