МОН публикува верните отговори от втората матура

Министерството на образованието и науката (МОН) публикува верните отговори от тестовете на държавния зрелостен изпит по профилиращ предмет, който се проведе днес.

Ключовете по отделните предмети са достъпни на сайта на МОН в секция "Общо образование": ТУК

Днес се проведе втората задължителна матура по профилиращ предмет. Рано сутринта в Министерството на образованието и науката от два възможни варианта беше изтеглен един, по който работиха учениците. Днес се проведоха изпити по 18 различни предмета.

Учениците можеха да изберат предмета за втората си матура, ако са го изучавали като профилиращ в 11. и 12. клас. Най-много желаещи имаше за изпита по английски език, следван от география, биология и математика, припомня Bulgaria ON AIR.

Учениците от професионалните гимназии днес положиха държавен изпит за професионална квалификация в теоретичната му част.

Резултатите от матурите ще бъдат обявени до 11 юни.

