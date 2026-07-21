МОН публикува второто класиране за прием в осми клас

Снимка Пиксабей

Министерството на образованието и науката (МОН) публикува второто класиране за прием в 8. клас, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Ученици и родители могат да направят справка ТУК с входящ номер и идентификационен код.

Записването на класираните ученици ще е в периода 22-23 юли.

Обявяването на свободните места за трети етап ще бъде на 24 юли.

МОН публикува първото класиране за прием в 8. клас на 14 юли.

Стана ясно и кои са училищата в София, за които битката е най-оспорвана.

И тази година на първо място е Софийската математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ с минимален бал 481,25 точки от 500 възможни, по данни на РУО-София-град.

Второто най-желано училище е 91. Немска езикова гимназия „Професор Константин Гълъбов“ с 462,50 точки.

На трето място е 164. гимназия с преподаване на испански език „Мигел де Сервантес“ с минимален бал 454,00 точки, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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