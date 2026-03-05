МОН сезира прокуратурата за обучението на убития край Околчица ученик

кадър: бТВ

Министерството на образованието и науката е сезирало прокуратурата във връзка с обучението на 15-годишното момче, убито в района на Околчица. Проверката на ведомството е установила редица неясни моменти около обучението му в частното училище „Космос“.

Сред тях е фактът, че 15-годишният ученик е фигурирал едновременно в списъците за редовна и за самостоятелна форма на обучение.

Според наличната информация той е учил в Мексико в 4 и 5 клас.

В 7 клас е записан в частното училище у нас.

Няма обаче данни как е бил записан в учебното заведение, нито информация за обучението му в 6 клас, предаде бТВ.

