МОН за случая на насилие във Врачанско училище: Ако се установи вина на визирания учител, ще се предприемат безкомпромисни мерки

Пиксабей

Предстои проверка на РУО – Враца и Дирекция "Социално подпомагане“ – Враца в ОУ "Васил Левски“ – Ракево. В зависимост от резултатите от проверката, ще бъдат предприети всички необходими действия за гарантиране на безопасна, сигурна и благоприятна образователна среда за учениците в училището. При установена вина на визирания педагогически специалист, ще бъдат предприети безкомпромисни мерки по реда на Кодекса на труда. Ще се извърши проверка на училищно ниво, която да проучи всички факти и обстоятелства, казаха пред "Фокус" от МОН.



По думите им информацията за сигнал за насилие постъпва първо в "Социално подпомагане“, които информират РУО. Веднага е проведен разговор с Илиана Георгиева, директор на ОУ "Васил Левски“ с. Ракево. По нейни данни класният ръководител своевременно е уведомил семейството на ученика за възникнал конфликт между учителя и детето и е поискал съдействие от родителите за провеждане на разговор с него с цел изясняване на обстоятелствата.



Още в същия ден са изискани писмени обяснения от учителя, който категорично отрича да е упражнявал каквато и да е форма на насилие. Директорът е инициирал среща с родителите.



В зависимост от резултатите от проверката, ще бъдат предприети всички необходими действия за гарантиране на безопасна, сигурна и благоприятна образователна среда за учениците в училището. При установена вина на визирания педагогически специалист, ще бъдат предприети безкомпромисни мерки по реда на Кодекса на труда.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!