МОСВ: Няма превишения на нормите за качеството на въздуха след пожара край Стара Загора

Снимка: Булфото

Не са установени превишения на нормите за качество на атмосферния въздух (КАВ) след пожара край Стара Загора. Това съобщават от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Възникналият пожар на площадка за третиране на отпадъци близо до село Хрищени беше локализиран късно вчера вечерта.

От автоматичната измервателна станция (АИС) „Зелен клин“, която е част от националната система за контрол качеството на въздуха в реално време в Стара Загора, не са отчетени превишения на контролираните показатели.

Извършва се постоянен мониторинг на показателите и за момента резултатите не показват риск за здравето на населението. РИОСВ – Стара Загора уверява, че гражданите могат да бъдат спокойни, като при промяна на данните за въздуха своевременно ще бъдат информирани.

За допълнителен контрол и проследяване на показателите за КАВ продължават и непрекъснатите измервания за 72 часа чрез мобилна автоматична измервателна станция, разположена в района на детската градина в квартал „Самара“ в града.

РИОСВ - Стара Загора продължава да следи ситуацията с повишено внимание, добавят от МОСВ.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!