МОСВ: Няма замърсяване от нефтопродукти заради заседналия танкер

Резултатите от извънредния мониторинг на морските води при Ахтопол не показват наличие на нефтопродукти, поли-хлоробифенили, бензен, етилбензен, толуен, стирен и мазнини. Всички стойности са под границите на определяне на методите за изпитване, информираха от Министерството на околната среда и водите.

Ведомството започна спешен мониторинг на морските води заради заседналия танкер "Кайрос", припомня БНР. Бяха предприети незабавни действия, за да бъдат отхвърлени съмненията за потенциално замърсяване на водите на Черно море при Ахтопол.

В тази връзка Басейнова дирекция "Черноморски район" (БДЧР) – Варна взе проби между Созопол и Резово, които да дадат данни са състоянието на морската вода.

МОСВ продължава да следи за потенциално замърсяване в Черно море след нанесените удари по търговски кораби.

