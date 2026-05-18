МОСВ: Язовир "Камчия" е пълен, очакват се нови валежи

Към 18 май 2026 г. наличните завирени обеми в комплексните и значими язовири в страната са 5178 млн. куб. м, което представлява 79,22% от общия им капацитет, съобщават от Министерството на околната среда и водите.

Със 100% запълване е язовир "Камчия", а над 90% са още "Тича", "Ясна поляна", "Кърджали", "Ивайловград", "Студена" и други. Преливат язовирите "Камчия", "Пчелина" и "Панчарево", информира Радио Варна.

От МОСВ посочват, че заради очакваното пролетно пълноводие при необходимост се извършва контролирано изпускане на водни маси, за да се осигурят свободни обеми и да се поддържат безопасни нива.

По прогноза на НИМХ през следващите дни се очакват валежи и гръмотевични бури в различни части на страната, като в петък и събота на места са възможни интензивни валежи. Очаква се повишение на речните нива, но водните количества ще останат под праговете за внимание.

От министерството напомнят на местните власти да следят хидрометеорологичната обстановка и да прилагат мерките, заложени в плановете за управление на риска от наводнения.

