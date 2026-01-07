МОСВ: Язовир Тихомир прелива, като водите се вливат в река Крумовица

Снимка: Булфото

Създадена е организация за защита на населението във връзка с получените в Басейнова дирекция "Източнобеломорски район“ – Пловдив сигнали за преливане на реки в района на Крумовград и Община Кирково, както и за преливането на язовир Тихомир, Община Джебел. Сигналите са предадени на дежурния в общината, полицията и пожарната, съобщават от Министерството на околната среда и водите.

Дирекцията следи данните от изградените системи за ранно предупреждение и прогноза за наводнения, както и прогнозите на НИМХ във връзка с предупреждението за оранжев код за значителни валежи и силен вятър в Южна България и в по-конкретно в област Кърджали. Общините Кирково и Крумовград са информирани за възможни високи води. Към момента валежите в района на Крумовград са спрели. Изпратено е предупреждение до Областна администрация Кърджали за очаквани значителни валежи и силен вятър в област Кърджали от втора степен (оранжев код) и за утре - 8 януари (четвъртък).

Към настоящия момент няма информация за разливи, данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за други засегнати населени места от валежите.

Язовир Тихомир прелива само през преливника, като водите се вливат в река Крумовица.

При село Шумнатица, общ. Кирково, е наводнена част от пътната инфраструктура вследствие на придошлата река.

В Крумовград нивото на реката в района на пазара се понижава – водата се е оттекла и спадът е над 0,5 м.

Община Крумовград предупреди населението по поречието на река Крумовица да не преминава реката. Към момента обстановката е овладяна, няма бедстващи, а дежурните поддържат постоянна комуникация с кметовете.

Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ осъществява 24-часови дежурства, като оперативното звено е в готовност да реагира при необходимост.

