МОСВ изисква инвестиционна програма от ТЕЦ „Бобов дол“ заради превишения на серен диоксид

Снимка: Булфото

Министърът на околната среда и водите Манол Генов разпореди РИОСВ - София да изготви предписание в най-кратки срокове ръководството на ТЕЦ „Бобов дол“ да представи инвестиционна програма с краткосрочни и дългосрочни мерки за привеждане дейността на централата в съответствие с условията в Комплексното разрешително и преустановяване на превишенията на серен диоксид в атмосферния въздух. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите.

Мярката беше оповестена лично от министъра на среща с ръководството на ТЕЦ „Бобов дол“ АД с цел да бъдат набелязани спешни мерки за недопускане на превишения на нормите за серен диоксид в атмосферния въздух. На срещата присъстваха представители на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) и на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София.

На оператора беше представен анализ на данните от мониторинга за качеството на въздуха през 2025 г., проведен въз основа на годишния график, утвърден от министъра на околната среда и водите, както и въз основа на множество сигнали, подадени за района на Бобов дол.

Анализът сочи, че екипи на РИОСВ – София през изминалата година са осъществили общо 68 проверки на ТЕЦ „Бобов дол“. На дружеството са дадени 53 предписания, съставени са 17 акта за установени административни нарушения, издадени са 11 наказателни постановления на обща стойност 2 420 000 лева.

По време на срещата беше отчетено, че въпреки засиления контрол резултатите от измерванията на Мобилната автоматична станция на ИАОС в село Големо село показват негативна тенденция за превишения на нормите за серен диоксид във всеки период от годината.

Ръководството на централата заяви ангажимент да се предприемат необходимите действия, за да се преустанови изпускането на неорганизирани емисии в атмосферния въздух.

През 2026 г. мониторингът върху качеството на атмосферния въздух в региона ще продължи по утвърден график с оглед гарантиране на непрекъсваемост на контрола. Тази политика е част от основния приоритет на МОСВ за опазване на качеството на въздуха и гарантиране на здравето и поминъка на хората от региона. В името на нейното изпълнение министерството ще продължи с всички възможни мерки за недопускане превишения на серен диоксид.

С такава последователна политика МОСВ показва отговорност по изпълнение на националния ангажимент в хода на наказателната процедура срещу страната. Това е и начинът да се предоставят доказателства пред Европейската комисия, че страната ни има реална и системна политика за справяне с този проблем.

