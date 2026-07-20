МОСВ с над 2400 проверки и близо 650 000 евро глоби през юни, включително и във Варна

снимка: МОСВ

През месец юни 2026 г. експертите на 15-те регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са извършили 2 451 проверки на 2 160 обекта в цялата страна. В резултат на осъществения контрол са дадени 896 предписания за отстраняване на установени нарушения и предприемане на необходимите мерки за привеждане на дейностите в съответствие с екологичното законодателство.

За предотвратяване на непосредствен риск за околната среда РИОСВ във Варна, Бургас, Благоевград, Плевен, София и Шумен са приложили общо осем принудителни административни мерки, с които е разпоредено спиране на експлоатацията на съоръжения и извършвани дейности. Това сочат данните от обобщените отчети на регионалните инспекции в цялата страна през юни, съобщават от Министерство на околната среда и водите.

Един от основните приоритети в контролната дейност през месеца остава противодействието на нерегламентираното замърсяване с отпадъци. Извършени са 127 проверки и са дадени 160 предписания за отстраняване на нарушения. Съставени са 12 акта и са издадени 5 наказателни постановления. В резултат от предприетите действия са почистени от отпадъци са 160 замърсени терена на територията на страната.

За установени нарушения на Закона за опазване на околната среда и специалните екологични закони през юни са съставени общо 127 акта, като 27 от тях са за неизпълнение на дадени предписания. Издадени са 62 наказателни постановления, с които са наложени глоби и имуществени санкции в общ размер на 638 971,32 евро. Допълнително са наложени 15 текущи санкции по чл. 69 от Закона за опазване на околната среда за установени наднормени замърсявания на водите и атмосферния въздух на стойност 7 629,05 евро.

През отчетния период в държавния бюджет са постъпили 86 182,85 евро от събрани глоби и санкции, включително по сключени споразумения по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Съвместно с регионалните органи на МВР са извършени проверки на площадки, на които се извършват дейности с отпадъци.

Осъществен е засилен контрол във връзка с констатирани замърсявания с нефтопродукти на Черноморието. По постъпилите множество сигнали за мазутни топчета по Черноморието своевременно са извършени проверки от експертите на РИОСВ-Бургас и Варна. Издадени са предписания до концесионерите и наемателите на засегнатите морски плажове за незабавно почистване на замърсените участъци до пълното отстраняване на нефтопродуктите. За морските плажове, включени в списъка на неохраняемите плажове за летен сезон 2026 г., предписанията са отправени към съответните общински администрации.

При извършените проверки не са установени брегови източници за замърсяването с нефтени образувания, а вероятният източник са дейности извършвани в морската акватория. Във връзка с летния туристически сезон и с цел предотвратяване замърсяването на водите на Черно море от РИОСВ-Бургас, РИОСВ-Варна и Басейнова дирекция „Черноморски район“ са извършени засилени проверки на обекти, потенциални замърсители на Черно море.

През юни в РИОСВ са подадени и голям брой сигнали за бедстващи екземпляри от защитени животински видове. На всички сигнали е реагирано своевременно и са предприети действия, включително и със съдействието на други компетентни органи. Бедстващите екземпляри са настанени в спасителни центрове за диви животни.

От РИОСВ–Пловдив са извършени ревизии на защитените територии – изключителна държавна собственост, които са под контрола на инспекцията: Природните резервати „Изгорялото гюне“ и „Богдан“ и Резерват „Червената стена“. Състоянието на горите и земите в границите на резерватите е добро и не са установени нарушения на определените в тях режими. Границите им са маркирани и обозначени с информационни табели.

От РИОСВ-Варна са извършени 2 проверки на територията на Защитена зона „Комплекс Калиакра“. Установено е извършване на нерегламентирани дейности в землището на с. Топола, община Каварна, които водят до увреждане на природно местообитание „Понто-Сарматски степи“. В тази връзка е приложена ПАМ за спиране на дейностите, свързани с увреждане на природното местообитание, включително строителство, поставяне на преместваеми обекти, замърсяване, ограждане, разчистване на растителност на терен в землището на селото. На нарушителя е съставен акт.

Световният ден на околната среда и Международния ден на река Дунав през юни регионалните инспекции отбелязват с множество образователни кампании, инициативи, беседи, информационни прояви и практически дейности. Организираните събития са насочени към повишаване на обществената информираност и насърчаване на отговорното отношение към природата и опазването на околната среда.

Редактор "Екип на Петел",

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