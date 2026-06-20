МОСВ събира предложения за възстановяване на увредени екосистеми у нас

Снимка: Гугъл мапс

Министерството на околната среда и водите събира предложения и мерки от научните, неправителствените и гражданските организации за възстановяване на увредени екосистеми у нас, които ще влязат в Националния план за възстановяване на природата. Съгласно Европейският Регламент за възстановяване на природата от 18 август 2024 г. всяка държава членка на Европейския съюз трябва да започне да изпълнява националния си план от септември 2027 г.

По данни на Европейската агенция по околна среда 81% от защитените местообитания в Европейския съюз са в лошо или незадоволително състояние, посочва БНР. Първата цел, която Европейският регламент за възстановяване на природата определя за всяка една държава членка, е до 2030 г. да възстанови най-малко 30% от площите до 2030 г. Отговорникът по "Европейски политики" от Българското дружество за защита на птиците Ирина Матеева обясни:

"Има един процес на официално приемане на този план, като първия етап е – чернова трябва да бъде внесена в началото на септември тази година, след което към септември 2027 г. ние трябва да имаме приет този план и да бъде започнато изпълняването му".

Има типове местообитания, видове животни и растения, които не могат да чакат процедурите за официално приемане на важни стратегически документи, за да се предприемат за тях мерки за възстановяване, подчерта Ирина Матеева:

"Най-тъжното е, че широко разпространените видове, като гургулица, полска чучулига, в резултат на практики, като много интензивно земеделие, започват да намаляват".

По време на дискусия относно Националния план за възстановяване на природата, организирана от природозащитни организации, министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова предупреди, че Националният план за възстановяване ще постави на масата множество интереси на различни заинтересовани страни, които следва да бъдат разрешени:

"Така, както трябва да възстановим природата, но единствения начин това да се случи, е да възстановим взаимоотношения".

Редактор "Екип на Петел",

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