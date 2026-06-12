МОТ: 138 млн. деца по света работят, 54 млн. от тях полагат опасен труд

Пиксабей

138 милиона деца все още работят в световен мащаб, а близо 54 милиона от тях полагат опасен труд, съобщават от Международната организация на труда по повод днешния Световен ден за борба с детския труд.

Това е неприемливо, трябва да ускорим действията, коментира Жилбер Хунгбо, генерален директор на МОТ. Той посочва още: Глобалната рамка за действие срещу детския труд от Маракеш ни дава пътна карта, основана на достойни условия на труд за родителите, всеобщо качествено образование, социална закрила и по-силни закони и институции. За първи път тя включва ясни показатели за напредък и вграден механизъм за отчетност за проследяване на изпълнението и за запазване на детския труд на преден план в глобалния дневен ред след 2030 г.

Тазгодишната кампания: „Червен картон за детския труд: Честна игра за децата, достоен труд за възрастните“, напомня, че всяко дете има право да учи, да играе и да расте защитено и безопасно, пишат от КНСБ.

В Маракеш през февруари тази година в рамките на Шестата глобална конференция за премахване на детския труд, бе приета Глобална рамка за действие. Тя представлява пътна карта за ускоряване на изпълнението на целта за премахване на детския труд до 2030 г., след като светът не успя да преодолее проблема до предишния поставен краен срок – 2025 година.

Сред мерките, залегнали в нея, са: по-строго прилагане на трудовото законодателство (ефективен контрол върху минималната възраст за работа; стриктно прилагане на забраната на най-тежките форми на детски труд; укрепване на инспекциите по труда и контролните механизми); разширяване на социалната закрила (социална подкрепа за семейства в риск; детски помощи и социални програми; мерки за намаляване на бедността, която е сред основните причини за детския труд); достъп до безплатно и качествено образование (универсален достъп до задължително образование; предотвратяване на отпадането от училище; специален фокус върху най-малките деца и уязвимите групи); насърчаване на достойния труд за възрастните (по-добра заетост за родителите; справедливи доходи; възможности за младежка заетост). Логиката е, че когато възрастните имат достоен труд и доходи, рискът децата да бъдат принудени да работят намалява значително. МОТ поставя силен акцент и върху тристранния социален диалог и координацията между институциите.

Редактор "Екип на Петел",

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