МРРБ: Ниското ниво на Дунав не създава проблеми с водоснабдяването на населените места по поречието на реката

кадър: Петел

Пониженото ниво на Дунав не създава проблеми с водоснабдяването на населените места по поречието на реката към момента, сочат актуалните данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Нивата на всички шахтови кладенци по поречието на р. Дунав от Видин до Силистра се следят с повишено внимание, като се взимат и превантивни мерки.

По данни на ведомството „ВиК – Видин“ ЕООД експлоатира 14 шахтови и тръбни кладенеца, намиращи се в поречието на реката, от които се водоснабдяват 29 населени места в област Видин. В момента се наблюдава типичен за сезона спад във водните нива в тях, но няма необходимост от въвеждане на режимно водоподаване или други мерки за ограничаване на водопотреблението. За целия период на експлоатация на водоизточниците в поречието на р. Дунав, от въвеждането им в експлоатация до момента, не се е налагало въвеждането на воден режим поради критично ниски водни нива и дебити. Въпреки това „ВиК – Видин“ ЕООД разполага с четири резервни водоизточника, които биха могли при необходимост да осигурят по-голямата част от необходимите водни количества за гр. Видин, както и още 21 села.

„ВиК“ ООД – Монтана ползва два кладенеца тип „Раней“ като водоизточници, които не се подхранват пряко от реката и към момента не се наблюдава спад на нивото им. От тях се подава вода за гр. Лом и за селата Замфир, Момин брод, Сливата, Добри дол, Арчар, Септемврийци и Ярловица. В края на месец юни дружеството е изпратило писма до всички общини за ограничаване на ползването на водата от водоснабдителната мрежа за битови нужди, тъй като няма алтернативни източници при криза и водата се пести всеки летен сезон, посочват от МРРБ.

10 селища в област Плевен се водоснабдяват от кладенци по поречието на р. Дунав. Това са градовете Белене и Никопол и селата Лозица, Бяла вода, Сомовит, Брест, Загражден, Дъбован, Гиген и Искър. Засега липсват индикации за нуждата от въвеждане на воден режим или проблеми с водоподаването.

В област Враца се отчита лек спад в нивото на водоизточниците, които черпят вода от р. Дунав. В община Козлодуй от речни кладенци се водоснабдяват гр. Козлодуй, АЕЦ „Козлодуй“, селата Гложене и Хърлец. Наблюдава се спад в нивото на водата в кладенците. В тази връзка на 29 юли е изпратено писмо до община Козлодуй за предприемане на мерки в ползването на вода за непитейни нужди, но към настоящия момент не се налага въвеждането на режим. В последните седмици данните от мониторинга отчитат и трайно завишено потребление на питейна вода в региона. С оглед на високите дневни температури и метеорологичната прогноза за предстоящи горещи дни, на 30 юли 2026г. ВиК Враца е изпратило писмо до кметовете на общини в областта за предприемане на превантивни действия.

На територията, обслужвана от „ВиК Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново, водоизточниците, които черпят вода по поречието на р. Дунав, захранват гр. Свищов, с. Вардим и част от с. Царевец, община Свищов. Към момента се използват 11 тръбни кладенеца, които осигуряват необходимото количество за питейно-битовите нужди на населението. При необходимост ВиК операторът разполага и с резервни водоизточници, които използва като алтернатива и от тях могат да се добавят по-малки мощности към съществуващите кладенци, като и те биват захранвани от поречието на р. Дунав.

„Водоснабдяване - Дунав“ ЕООД в област Разград стопанисва 6 кладенеца „Раней“ в терасата на река Дунав, които са единственият източник на вода в региона. Към настоящия момент статичното ниво на кладенците е най-ниското от 2008 г., като засега не се налага промяна в режима на работа.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе експлоатира девет кладенеца по поречието на реката. Дебитът в тях е намалял с около 50%, заради спада на реката. Въпреки това необходимото водно количество за водоснабдяване на населените места е достатъчно и към настоящия момент няма нужда от въвеждане на допълнителни мерки за ограничаване на водоползването. Операторът поддържа и стопанисва още 24 дълбоки тръбни кладенеца в резерв, които ще бъдат пуснати в експлоатация при необходимост.

Всички шахтови кладенци от поречието на р. Дунав, които се експлоатират от водоснабдителното дружество в област Силистра, работят в нормален режим. Към настоящия момент не се налага въвеждане на мерки за пестене на вода и режим на водоподаване. Въведен е засилен мониторинг на нивата на водоизточниците, категорични са от МРРБ.

Към 3 август 2026 г. само 1 град и 41 села в 19 общини на страната са на воден режим, показва актуалната справка на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за населени места с режимно водоподаване, подадена от ВиК операторите за периода 27.07.2026 – 02.08.2026 г. Засегнати са общо 22 хил. души, от които 17 000 са в селата, а 5000 са жителите в града. Селищата на воден режим са основно в областите Велико Търново, Варна, Монтана, Разград, Перник, Габрово, София област. За сравнение със същия период на миналата година, засегнатите от воден режим населени места сега са в пъти по-малко. Към 4 август 2025 г. с проблеми във водоснабдяването са били близо 186 хил. души от 15 града и 228 села в 75 общини.

Редактор "Екип на Петел",

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