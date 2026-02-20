МРРБ започва прием на заявления за вписване в Регистъра на професионалните домоуправители

Пиксабей

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) започва прием на заявления за вписване в Регистъра на професионалните управители на етажна собственост по чл. 47б от Закона за управление на етажната собственост. Той се създава в изпълнение на Наредба № РД‑02‑20‑1/05.02.2026 г. за Единната информационна система на етажната собственост, обнародвана днес, 20 февруари, в бр. 20 на Държавен вестник.

Вписването в регистъра и издаването на удостоверение за регистрация ще се осъществява съобразно изискванията и процедурата по чл. 47б и чл. 47в от Закона за управление на етажната собственост и наредбата. Професионалните домоуправители ще дължат държавна такса в размер на 80 евро, съгласно Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители, по следната банкова сметка в Българска народна банка – централно управление:

BIC: BNBGBGSD

IBAN: BG86 BNBG 9661 3000 1663 01

За електронно заявяване на услугата е предвидена по-ниска такса – 72 евро, посочват от ведомството. Заявление на хартиен носител по образец (съгласно приложение № 1 от наредбата) може да бъде подадено в сградата на МРРБ лично, чрез упълномощен представител или по електронен път. При извършване на плащането в основанието (съответно в пояснението) следва да се посочва: „Такса за вписване в Регистъра“.

За да бъде осъществено вписването в Регистъра на професионалните управители на етажна собственост, физическите лица, регистрирани като еднолични търговци, членовете на управителния орган на търговско дружество, както и неограничено отговорните съдружници в командитно или събирателно дружество трябва да отговарят на следните изисквания:

да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако не са реабилитирани;

да не са били през последните три години преди определената от съда начална дата на неплатежоспособността (свръхзадължеността) членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, за което е открито производство по несъстоятелност, или в прекратено поради несъстоятелност дружество, ако са останали неудовлетворени кредитори;

да не са лишени от право да заемат материално отговорна длъжност;

да не са включени в списъка по чл. 4б, т. 3 от Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение;

да нямат публични задължения, с изключение на задълженията по невлезли в сила актове, както и разсрочени, отсрочени или обезпечени задължения;

да имат осигурен административен капацитет от минимум едно лице, наето по трудов договор;

да са заплатили таксата за регистрация.

Физическите лица, регистрирани като еднолични търговци, или представителите на търговското дружество подават заявление по образец, утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството, към което се прилагат декларация по образец относно обстоятелствата по горепосочените т. 1–5 и документ, удостоверяващ заплатена такса, освен ако тя не е заплатена по електронен път.

Обстоятелствата по т. 1, 2, 5 и 6 се проверяват и по служебен път от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Към заявлението търговците, регистрирани по законодателството на друга държава‑членка на Европейския съюз, на друга държава‑страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария, прилагат документи за удостоверяване на посочените обстоятелства, издадени от компетентен орган в държавата, в която са установени, придружени с официален превод на български език.

Електронният формат на заявлението и образецът на декларацията по чл. 47б, ал. 4, т. 1 от Закона за управление на етажната собственост може да бъде изтеглен от интернет страницата на МРРБ, в секция Жилищна политика – Етажна собственост.

