МС гласува промени при датата за изплащане на пенсии

Булфото

Законодателната и оперативната програма на Министерския съвет до края на месец юни ще приеме правителството на днешното си редовно заседание.

За утвърждаване е внесена и информацията на финансовото министерство за касовото изпълнение на държавния бюджет за първото тримесечие на тази година, предаде БНР.

С разпореждане редовното правителство ще реши да се установят и внесат в полза на държавата на отчисления от печалбата на държавни предприятия и търговски дружества с държавно участие в капитала.

Кабинетът ще определи председатели на Съвета за административна реформа, на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, както и на Националния съвет за хората с увреждания.

Ще се приемат и промените в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. В момента пощенските станции, банките и други доставчици на платежни услуги всеки месец изплащат пенсиите между 7-о и 20-о число. Когато тези дни са неработни, плащането започва и завършва в следващия работен ден. Така на практика, ако датата съвпада с почивни дни, се създава сериозно забавяне, което създава финансови затруднения за възрастните, тъй като за по-голямата част от тях пенсиите са единственият им източник на доход.

След като промяната стане факт, когато 7-о или 20-о число са неработни плащането на пенсиите ще започва или завършва в предходния работен ден, като по този начин ще се гарантира, че пенсионерите ще получат парите си без забавяне.

