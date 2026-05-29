МС изтегли от парламента проекта за нови трикоординатни радари за армията

Правителството на Румен Радев изтегли от парламента проекта за нови трикоординатни радари за армията. Той беше внесен от кабинета на Росен Желязков.

Изтеглянето се налага, за да се преразпределят средствата по години и да се променят източниците на финансиране, посочват от "Дондуков" 1, предава БНР.

След корекциите проектът ще бъде внесен за одобрение от Министерския съвет и Народното събрание.

Отменен е и одобреният от служебния кабинет доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили за миналата година. Той ще бъде преработен и след това ще бъде внесен за одобрение от Министерския съвет и Народното събрание.

