МС одобри промени за увеличаване на капитала на "МБАЛ Варна" за нова апаратура и ремонт

МБАЛ Варна

Правителството одобри промени по бюджета на Министерството на транспорта и съобщенията за 2025 г. за увеличаване капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение Варна“ ЕООД, съобщиха от пресслужбата на МС.

Средствата ще бъдат използвани за извършване на ремонт на покривната конструкция на лечебното заведение.

Предвидено е и закупуване на нова медицинска апаратура за отделенията по Гастроентерология и Ушно-носно-гърлени болести, което ще подпомогне разширяването на дейността и предоставянето на повече медицински услуги за пациентите.

