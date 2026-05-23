МС отпуска минерална вода от Държавния резерв на засегнатите от наводненията области

Снимка: Пиксабей

Министерският съвет остава ангажиран със справянето с кризисната ситуация в засегнатите от проливните дъждове области Велико Търново, Габрово и Ловеч. Създадени са кризисни щабове към областните управители, като не са допуснати жертви при наводненията, а екипите на МВР и на „Пожарна безопасност и защита на населението“ оказват подкрепа на място на нуждаещите се. Това съобщават от пресцентъра на МС във фейсбук.



Органите на РЗИ следят за качеството на питейната вода и предотвратяване на зарази. Министерският съвет отпуска минерална вода от Държавния резерв на засегнатите области, добавят още от МС.

Вземат се мерки за ремонт на отнесения от водите захранващ водопровод за град Севлиево и околните села. Следят се нивата на реките и на язовирите в цялата страна.

Модулните формирования на Българската армия са в готовност да окажат подкрепа при необходимост. Екипажът на дежурния хеликоптер в авиобаза „Крумово“ е в повишена готовност, допълват още от Министерския съвет.

