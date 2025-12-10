МС удължи срока за изпълнение на две национални научни програми

Снимка: Министерски съвет

С решение на Министерския съвет срокът за изпълнение на дейностите по две национални научни програми ще бъде удължен през 2026 г., съобщи правителствената пресслужба.

„Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“ се удължава до края на 2026 г., а „Сигурност и отбрана“ - до май 2026 г.

Националната програма за развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина има за цел да създаде траен академичен интерес към дисциплината както в страната, така и в чужбина. Програмата предвижда подкрепа за изграждането на авторитетна научна общност, развитие на кадровия потенциал зад граница и утвърждаване на международния престиж на българистиката чрез съвременни образователни и изследователски формати. Ключов елемент е създаването на национална дигитална платформа „Българистика“ със свободен достъп, която да обедини и надгради съществуващите ресурси в областта на езика, литературата, историята, изкуствата, етнографията и фолклора.

Националната програма за изследвания в областта на сигурността и отбраната цели създаването на благоприятна среда за развитие на обществото и държавата чрез координирани и целеви фундаментални, и приложни научни изследвания, и създаване на устойчиво партньорство между научни и образователни организации чрез съвместно участие в национални и европейски изследователски мрежи, програми и проекти. По програмата се извършва научноизследователска, научно-приложна и приложна дейност в направленията - „Сигурност“, „Киберсигурност и киберотбрана“ и „Отбрана и защита на населението при бедствия и аварии“.

Удължаването на срока на програмите е с цел изпълнение на всички заложени дейности и е без допълнително финансиране, поясняват от пресслужбата на Министерския съвет.

Както писа БТА, националната научна програма "Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина" започна през септември 2022 г. и ще продължи три години. Тя се финансира от Министерството на образованието и науката, водеща организация и координатор на програмата е Българската академия на науките (БАН), в партньорство с водещи центрове в изследването на българистичната проблематика: Софийски университет "Св. Климент Охридски", Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", Югозападен университет "Неофит Рилски" и Шуменски университет "Епископ Константин Преславски". Това каза през март 2023 г. в Националния пресклуб на БТА доц. Елка Трайкова - национален координатор на програмата, и научен секретар на БАН в направлението "Културно-историческо наследство и национална идентичност".

