МС за обектите на "Лукойл": МВР, ДАНС и МО предприеха мерки за сигурност

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС), МВР и Министерството на отбраната са предприели допълнителни мерки, с които да се гарантира сигурността, включително по вода и въздух, в района на обектите на "Лукойл" - елементи на критичната инфраструктура на територията на България. Това съобщи пресслужбата на Министерския съвет, цитирани от България он ер.

"След проведени през изминалата седмица работни съвещания в МС, с участието на ръководствата на МО, МВР и службите за сигурност, се предприемат редица превантивни мерки във връзка с новосъздалата се ситуация с решението на САЩ да наложат санкции на руската компания "Лукойл" и в контекста на инциденти в обекти на "Лукойл" в няколко европейски държави", се уточнява в позицията.

Проверяват спазването на плана и мерките за сигурност в обектите

От Министерския съвет посочиха още, че се прави се проверка по отношение на спазването на плана и мерките за сигурност в стратегически обект и стратегически зони в "Лукойл Нефтохим Бургас" АД и "Лукойл-България" ЕООД.

ДАНС извършва и тематична проверка по спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и подзаконовата нормативна уредба.

Компетентните структури на МВР от своя страна създават необходимата организация за осигуряване на обществения ред и противодействие на престъпността в района на обектите на компанията на територията на страната.

Министерството на отбраната е предислоцирало антидрон система в района на Бургас.

Има подготвени и екипи на "Военна полиция", които при нужда имат готовност да окажат помощ на МВР при охраната на стратегически обекти.

