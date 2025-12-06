МТС: Екипажът на борда на моторен кораб “Кайрос” е добре, не иска да бъде евакуиран

Снимка: Булфото

Десетчленният екипаж на моторен кораб „Кайрос“, намиращ се в териториалните води на България край Ахтопол, е добре. Те разполагат с храна и вода за няколко дни, а българските власти са в контакт с тях, съобщават от Министерството на транспорта и съобщенията.

Корабът, плаващ под флага на Бенин, е празен и няма товар на борда. Корабът не представлява опасност за околната среда. Това съобщи Румен Николов, главен директор на ГД „Спасително-аварийна дейност“ към ИА “Морска администрация” на брифинг по-рано днес.

Екипажът на кораба не иска да бъде евакуиран, а плавателният съд да бъде провлачен в безопасна зона.

Към момента операция по провлачване не може да бъде осъществена поради метеорологичните условия - вятърът достига над 15 м/сек, а височината на вълните е 4–5 бала.

Ситуацията се следи постоянно от ИА „Морска администрация“, ГД „Гранична полиция“, Военноморските сили и местните власти. Катер на ГД “Гранична полиция” е тръгнал тази сутрин към плавателния съд, но неблагоприятните метеорологични условия не са позволили достигането му.

ГД "Гранична полиция" извършва постоянно наблюдение с термовизионни камери на плавателния съд, добавят още от транспортното министерство.

Българските власти остават в готовност и операцията ще бъде извършена при първа възможност.

Предстои да бъдат изяснени причините за навлизането на кораба в териториалните води на България.

