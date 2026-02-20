МТС: Продължава операцията по търсене и спасяване на рибарския кораб в района на Маслен нос

Снимка: Гугъл мапс

Рано тази сутрин експерти от Дирекция „Морска администрация“ - Бургас са извършили обследване на морското дъно в района на Маслен нос, където има предположения, че може да е потънал рибарски кораб ВН 8112. Това съобщават от пресцентъра на Министерството на транспорта и съобщенията.

Вчера в същата зона беше установено замърсяване на водната повърхност.

В ход е организация на операция за оглед на мястото от водолази и подводни дронове на Военноморските сили (ВМС), като действията ще се провеждат в съответствие с хидрометеорологичните условия, уточняват от МТС.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!