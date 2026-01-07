МТС: Собственикът на „Кайрос“ възстанови всички разходи по изтеглянето на кораба

Снимка: Булфото

Корабособственикът на танкера „Кайрос“ преведе в пълен размер средствата за операцията по изтеглянето на плавателния съд. Това съобщават от Министерството на транспорта и съобщенията.

Предявеният иск възлиза на 270 371 евро и цялата сума днес е била платена от корабния агент на корабособственика в България - фирма „Парнави“ ЕООД.

Сумата е постъпила по сметката на ИА „Морска администрация“, която координираше цялата операция, и предстои да бъде възстановена в държавния бюджет.

Очаква се корабособственикът да предприеме необходимите действия по подготовка и извеждане на танкера от българските териториални води.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!