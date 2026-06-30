МТС: Водната база край Ахелой е нелегална и не е регистрирана за водно-развлекателна дейност

кадър: Петел, илюстративен

Водната база край Ахелой не е сертифицирана и не притежава необходимите документи за извършване на водно-развлекателна дейност. Това съобщават от Министерство на транспорта във връзка с днешния инцидент, при който пострадаха шест души с надуваемо водно съоръжение тип „банан“ на нерегистрирана водна база. Трима от пострадалите са настанени за лечение в болнични заведения в Бургас и Слънчев бряг, а останалите трима са освободени за домашно лечение след получени травми, потвърждават от ведомството.

Инспектори от Дирекция „Морска администрация“ – Бургас и екип на полицията незабавно са извършили проверка на място. Установено е, че обектът е функционирал в нарушение на нормативните изисквания за безопасност.

Към момента няма данни дали концесионерът на плажа е бил информиран за нерегламентираната дейност, осъществявана на територията на концесията, посочват от МТС.

Поради липсата на регистрация ИА „Морска администрация“ не може да наложи санкция на самата база, тъй като тя не съществува като регистриран обект. Независимо от това

Агенцията ще предприеме всички предвидени от закона действия. Водачът на джета, с който е теглено надуваемото съоръжение, ще бъде санкциониран като физическо лице, тъй

като не разполага с необходимите документи за извършване на тази дейност. Ще бъде сезирана Прокуратурата, ще бъде наложена глоба на концесионера и ще бъде уведомено

Министерството на туризма за установеното нарушение, посочват още от Транспортното министерство.

Редактор "Екип на Петел",

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