МТСП: Хората с трайни увреждания ще получат финансовата подкрепа преди Коледа

Няма забавяне в изплащането на финансовата подкрепа на хората с трайни увреждания. По закон тя се изплаща до края на месеца, следващ периода, за който се полага. Това отговориха от социалното министерство на запитване на БНР след слушателски сигнал, че нуждаещи се не са получили тази помощ на 15-о число този месец, каквато е практиката.

Хората с трайни увреждания ще получат финансовата подкрепа преди коледните празници. В понеделник правителството гласува над 188 млн. лв. допълнителни средства към бюджета на Министерството на труда и социалната политика.

От социалното министерство допълниха, че приетото от правителството постановление е подготвено от ведомството още в края на октомври, след като анализ е показал, че средствата за тези плащания до края на годината няма да бъдат достатъчни.

Основната причина за това е огромният ръст на решенията на ТЕЛК. Поради тази причина социалният министър Борислав Гуцанов е разпоредил да бъде направен анализ на разходите за социални плащания за хора с увреждания.

Данните показват, че за периода 2019 – 2024 г. хората, които получават месечна финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания, са се увеличили от 636 093 на 697 525 души. Към момента техният брой достига близо 733 200 души.

Увеличава се и броят на децата с трайни увреждания. Към момента Агенцията за социално подпомагане изплаща месечна помощ за отглеждане на дете с трайно увреждане за почти 30 000 деца.

Същата тенденция се наблюдава и при хората, които ползват личен асистент. За период 2019 – 2024 г. техният брой се е увеличил от 9092 на 70 437, а към момента достига близо 82 000 души.

Месечните финансови помощ за хората с увреждания са определени в процент от линията на бедност според степента на увреждане.

Така например, от 50 до 70,99% степен на увреждане подкрепата е в размер 7% от линията на бедност – 44,66 лева, а за над 90% степен на увреждане в определени случаи сумата достига 57% от линията на бедност или 363,66 лева.

