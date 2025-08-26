МТСП: От 1 януари 2026 г. 620 евро минимална заплата

Снимка: Пиксабей

Минимална работна заплата в размер на 1213 лева (620,20 евро) от 1 януари 2026 година предлагат от Министерството на труда и социалната политика (МТСП), съобщиха от пресцентъра на ведомството. Проектът на Постановление на Министерския съвет е публикуван днес за обществено обсъждане. Срокът, в който може да бъдат изразявани мнения по него, е 25 септември, показва справка в Портала за обществени консултации към Министерския съвет.

Увеличението ще повиши доходите на близо 600 000 души. В документа е записано още, че от началото на 2026 г. минималната почасова работна заплата ще бъде 7,31 лв. (3,74 евро).

По данни на Националния статистически институт (НСИ) назначените на минимална основна работна заплата по трудов договор и пълно работно време към второто тримесечие на 2025 г. са около 456 700 души. Увеличението на най-ниското възнаграждение за труд ще повиши с 12,6% заплащането на около 83 000 лични асистенти, които се грижат за деца и пълнолетни хора с увреждания. Ще нараснат и заплатите на близо 30 000 работещи в социални услуги, които се финансират от държавата. Ще се увеличат и възнагражденията на всички работещи по програми и мерки за заетост, финансирани от държавния бюджет и на професионалните приемни семейства, допълват от социалното министерство.

По инициатива на министър Борислав Гуцанов ведомството възобнови диалога с национално представителните организации на работодателите и на синдикатите за изработване на механизъм за определяне на минималната работна заплата. През годината се проведоха множество срещи със социалните партньори, за да се намери най-правилното и балансирано решение за неговото усъвършенстване. Макар и да се отчита известно сближаване на позициите, те не постигнаха съгласие за промяна на механизма за определяне на минималната работна заплата, пишат още от МТСП.

Поради тази причина новият размер на минималната заплата е определен съгласно разпоредбите на Кодекса на труда. Според тях минималната работна заплата за страната за следващата календарна година се определя в размер на 50 на сто от средната брутна работна заплата за последните две тримесечия на предходната година и първите две тримесечия на текущата година. Така определен размерът на минималната заплата е в съответствие с една от възможните референтни стойности за оценка на адекватност, които предлага Директивата за адекватни минимални заплати - 50% от брутната средна работна заплата.

По-високият размер на минималната работна заплата ще допринесе за намаляване на бедността сред работещите и ще повиши покупателната способност и потреблението на най-нискодоходните групи от пазара на труда. Предложеният размер от 1213 лв. отговаря на прогнозите за ръста на брутния вътрешен продукт и пазара на труда в България, допълват от министерството.

Проектът ще бъде обсъден в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НТСП) с национално представителните организации на работодателите и на синдикатите. След това ще бъде внесен в Министерския съвет за одобрение от правителството.

В края на юли, в отговор на въпрос на БТА, президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров обяви, че според изчисленията на профсъюза минималната работна заплата (МРЗ) за 2026 година трябва да бъде между 1210 и 1212 лева или да нарасне с 12,3%.

