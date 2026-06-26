МУ-Варна отбелязва 65 години с нестандартна щафета по вода

Снимка: Пиксабей, илюстративна

Със спорт, море и празнично настроение Медицинският университет във Варна ще отбележи своята 65-годишнина. По повод юбилея студенти, преподаватели и приятели на висшето училище ще се включат в нестандартна щафета с падълбордове, като символично ще изминат общо 65 километра на 500-метрови отсечки.

Инициативата е част от поредицата събития, посветени на годишнината на университета, който освен с образователна и научна дейност, се стреми да развива активно и спорта сред своите студенти.

Ние сме лидер не само в образованието и науката, но и в спорта както в града, така и в страната. От няколко години развиваме кану-каяк, плуване, ветроходство, а от миналата година и падълборд, обясни за Радио Варна доц. Жулиета Виденова, началник сектор "Спорт" към Медицинския университет.

Падълбордингът набира все по-голяма популярност през последните години заради своята достъпност и лесно оборудване. По думите на спортния деятел Паисий Любенов спортът не изисква сериозна подготовка или скъпа екипировка.

Това е дъска и гребло, с което се придвижвате във водата. Не са необходими големи инвестиции – нужен е само водоем и желание, поясни той.

Освен състезателната част организаторите са подготвили и възможност за всички варненци да се докоснат до спорта. Преди началото на щафетата желаещите ще могат безплатно да изпробват падълборд, независимо дали имат предишен опит.

Най-важното е желанието да пробваш. Не трябва да се притесняваме, че можем да паднем във водата. Всички ще бъдат обезопасени със спасителни жилетки, увери Любенов.

Според него първите минути са достатъчни човек да придобие увереност и да усети баланса върху дъската.

Организаторите подчертават, че спортът е важна част от университетската среда и студентския живот. Особено активни са чуждестранните студенти, които заедно със своите български колеги проявяват засилен интерес към различните спортни дейности.

Физическата култура е част от общата култура на човека. Заедно с развитието на ума трябва да се грижим и за телата си“, посочи доц. Виденова.

Събитието ще се проведе на Морска гара във Варна. Записването за участие започва в 14,30 часа, а час по-рано посетителите ще могат да се включат в демонстрации и пробни занимания.

Освен падълбординг ще има и демонстрации на състезателни лодки, организирани съвместно със спортен клуб по кану-каяк. Деца и състезатели ще покажат уменията си в един от спортовете, донесъл множество успехи на Варна и България.

Очакванията на организаторите са инициативата да се превърне в още един празник на спорта край морето, съчетаващ активен начин на живот, студентски дух и лятно настроение.

Редактор "Екип на Петел",

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