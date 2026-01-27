МВР - Варна: Виждали ли сте този мъж?

Кадър Фб

Полицията във Варна издирва 31-годишния Диян Иванов във връзка с извършено убийство, съобщиха от Областната дирекция на МВР, предаде Морето.



Мъжът е на около 170 сантиметра височина, слаб, със светли очи и е родом от село Брестак, област Варна.



От полицията апелират гражданите, които разпознаят лицето или разполагат с информация за местонахождението му, да подадат сигнал незабавно на телефон 112 или в най-близкото районно управление на МВР.



Разследването по случая продължава.

