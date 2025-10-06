МВР: 200 души са евакуирани заради наводненията

Снимка: Булфото

Има данни за 200 евакуирани, около 100 са отишли при близки, другите са настанени в хотели в "Свети Влас" и Несебър. Това заяви шефът на Главна дирекция "Национална полиция" Захари Васков (ГДНП) по време на брифинг относно наводненията.

Оперативната обстановка е сравнително спокойна. Имаме 30 произшествия, на които реагират екипите на ГДПБЗН, от които осем са свързани с паднали дървета и отводняване на обекти, каза Александър Джартов, директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Джартов посочи, че разчистването на отломките от курортен комплекс "Елените" продължава, предава Дарик.

Нашите екипи са мобилизирани, имаме подсилено дежурство, техниката е в изправност. През нощта ще има патрулиране в тези райони, заяви директорът на ГДПБЗН във връзка с прогнозата за опасно време утре.

Той съобщи, че няма данни за жители на "Елените", които отказват да напуснат населеното място.

