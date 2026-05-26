МВР: Издирват се две деца от Варна, в неизвестност са от 24 май

Кадър МВР - Варна

Брат и сестра са в неизвестност от неделя

Областната дирекция на МВР - Варна обяви за общодържавно издирване две непълнолетни деца, които са в неизвестност от неделя, 24 май 2026 година. Става въпрос за 12-годишната Катерина Анова Татова и нейния брат – 11-годишния Кирил Анов Татов от град Варна. По данни на полицията децата са видени за последно около 13:00 – 13:30 часа и съществува реална вероятност в момента да не се придвижват заедно, предаде БНР.

Катерина Анова Татова е на 12 години. В деня на изчезването си е била облечена с розово долнище, дънково яке и бели маратонки. Момичето е с къса коса, стигаща до раменете. От пресцентъра на полицията уточняват, че е възможно тя да носи със себе си оранжева чанта с личен багаж.

По-малкият брат, Кирил Анов Татов, е на 11 години. Облечен е с оранжево горнище, бяла риза, дънки и бели маратонки. Органите на реда допълват, че момчето носи черна чантичка, закрепена на кръста си.

От ОДМВР - Варна отправят спешен апел към всички граждани, които разполагат с каквато и да е информация относно местонахождението или придвижването на Катерина и Кирил. Всеки, който е виждал децата или има конкретни данни, трябва да сигнализира незабавно. "При информация за местонахождението им сигнализирайте незабавно на тел. 112 или в най-близкото поделение на МВР", се посочва в официалния призив на полицията. Всяко споделяне на информацията и снимките на децата е от ключово значение за техния успех.

